اليمن: المليشيات تغادر مواقعها فرارًا من القتال ‏

تواصل قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، ‏المسنودة بقوات التحالف العربي، زحفها نحو مدينة ‏المخاء الساحلية التابعة لمحافظة تعز.‏

وأعلن مصدر عسكري، في تصريح بثته وكالة الأنباء ‏اليمنية الرسمية اليوم، أن قوات الجيش والمقاومة ‏توغلت في مناطق تمركز مليشيات الحوثي والمخلوع ‏صالح، مواصلة تقدمها نحو المدينة الساحلية، وسط ‏اندحار الميليشيا وفرار العشرات من عناصرها.

وقصفت مدفعية الجيش مواقع المليشيات القريبة من ‏مدينة المخا، فيما استهدفت مقاتلات التحالف العربي ‏مواقع الميليشيات في المجمع الحكومي لمديرية المخاء ‏ومنطقتي الحالي والسويس وسط المدينة.‏

ويأتي التقدم، فيما تواصل وحدات من الجيش تمشيط ‏المناطق المحررة وتطهيرها من حقول الألغام التي ‏زرعتها ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية بهدف إعاقة ‏تقدم الجيش نحو آخر معاقلها في الساحل الغربي.‏

وأكد المصدر أن وحدات الجيش مسنودة بالمقاومة ‏الشعبية وطيران التحالف العربي، واصلت تقدمها إلى ‏منطقة أبو رزيق الواقعة بين منطقتي الكدحة وواحجة ‏التي تبعد عن مدينة المخا حوالي خمسة كيلومترات ‏وواحدة من أهم مناطق تهريب الأسلحة والبضائع ‏للميليشيا الانقلابية في الساحل الغربي.‏