تحسن في الاقتصاد اليمني بالمناطق المحررة من الانقلابيين

أوضح تقرير حديث بتحسن الاقتصاد اليمني بالمناطق المحررة من الإنقلابيين بشكل نسبي خلال العام الماضي مقارنة بالعام الذي سبقه .

وأفاد التقرير الصادر عن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي إن "المؤشرات الاقتصادية لليمن في 2016 م تؤكد أن متوسط التضخم بلغ 22 ? مقارنة بـ 30 ? خلال العام 2015 م .

وأكد رئيس المركز مصطفى نصر في مؤتمر صحفي نقلت وقائعه وكالة الأنباء اليمنية الرسمية وجود تحسن نسبي في المؤشرات الاقتصادية في اليمن للعام الماضي مقارنة بالعام الذي سبقه ، وعزا ذلك إلى عودة الاستقرار إلى بعض المدن لاسيما المدن المحررة، وتحسن في تقديم الخدمات والسلع وتراجع حدة الاختناقات في المشتقات النفطية .

وقال إن "الحرب في اليمن خلفت انهيارًا اقتصاديًا يعاني منه معظم سكان اليمن في الريف والحضر، أبرز مؤشراتها عدم قدرة الحوثيين على دفع مرتبات موظفي الدولة مدنيين وعسكريين للربع الأخير العام 2016م واستنزاف الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، وتصاعد أعداد المواطنين الذين هم بحاجة لمساعدات إنسانية إلى 82 ? من سكان اليمن .