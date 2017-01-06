التحالف يقصف مواقع الانقلابيين شمال صنعاء

أفادت مصادر يمنية بأن مقاتلات التحالف شنت سلسلة غارات جوية على مواقع عسكرية خاضعة لسيطرة الحوثيين والقوات الموالية للرئيس المخلوع، علي عبدالله صالح في محافظتي صنعاء وتعز، وقالت المصادر، إن مقاتلات التحالف شنت 12 غارة جوية على معسكر قوات الأمن الخاصة (صباحة)، شمال صنعاء.

وذكرت المصادر أن دوي انفجارات عنيفة هزت شمال صنعاء، في حين شوهدت ألسنة اللهب وأعمدة الدخان تتصاعد من على مواقع الانقلابيين المستهدف، وفي محافظة تعز شنت مقاتلات التحالف نحو ثلاث غارات جوية على مواقع عسكرية يسيطر عليها الحوثيون وقوات صالح.

وبحسب مصادر محلية، فإن الغارات استهدفت، مواقع متفرقة للحوثيين وقوات صالح في معسكر الإذاعة بمنطقة الحوبان شرق المدينة، دون أن تتضح الخسائر التي خلفتها الغارات.

وتأتي تلك الغارات في الوقت الذي يشهد فيه عدد من جبهات القتال في محافظات تعز وشبوة ومأرب، إلى جانب مديرية نهم شرق صنعاء، معارك عنيفة بين مسلحي الحوثيين وقوات المخلوع صالح من جهة، و قوات الجيش الحكومية مدعومة بالمقاومة الشعبية، حيث دارت معارك عنيفة بين مسلحي جماعة الحوثيين وقوات صالح من جهة، والقوات الحكومية والمقاومة من جهة أخرى، لليوم الثالث على التوالي في بيحان بمحافظة شبوة، جنوب شرق اليمن.

وحققت قوات الشرعية تقدم عسكري باتجاه منطقة الصفحة في جبهة الساق، عقب هجوم شنته فجر أمس، وقالت مصادر ميدانية إن "الجيش والمقاومة تتقدم باتجاه الصفحة في محاولة لقطع خط امدادات المليشيات في الطريق الرابط بين مديرية عسيلان وبيحان العليا" وكانت المعارك التي اندلعت مطلع الأسبوع الماضي.

إلى ذلك، بحث وزير الادارة المحلية، رئيس اللجنة العليا للإغاثة ‏في اليمن، عبدالرقيب فتح، مع مسؤولين جيبوتيين، ‏وضع آلية لمساعدة الجرحى من عناصر الجيش اليمني ‏والمقاومة الشعبية، في جيبوتي.‏

وناقش، الوزير فتح، خلال لقائه رئيس مجلس النواب الجيبوتي محمد حمد، ‏ووزير الداخلية في الحكومة الجيبوتية، حسن محمد، ‏إمكانية سن إجراءات لتسهيل دخول الرعايا اليمنيين ‏إلى جيبوتي، وخاصة المبتعثين للدراسة في الخارج، وتضمنت نقاشات الجانبين، فتح عملية تنسيق الخدمات ‏الاغاثية والمساعدات للاجئين اليمنيين في جيبوتي، ‏وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وأشاد المسؤول اليمني، بدور جيبوتي، ووقوفها مع ‏بلاده وتقديمها المساعدات للرعايا اليمنيين المتواجدين ‏على أراضيها، من جانبها أكد المسؤولان الجيبوتيان استمرار دعم، ‏حكومتهم لليمن، بما يساهم في استعادة الأمن ‏والاستقرار اليمن، ووقع وزير الإدارة المحلية اليمني، خلال زيارته ‏لجيبوتي، مع ممثل الندوة العالمية للشباب الإسلامي ‏‏"وامي"، اتفاقية لتقديم الدعم للعدد من النازحين ‏اليمنيين في مخيم" أبوخ" للالتحاق بمقاعد التعليم في ‏جيبوتي.

وثمن وزير الإدارة المحلي جهود جيبوتي، في دعم ‏حكومة بلاده الشرعية ومساعدتها في استقبال النازحين ‏اليمنيين جراء الحرب التي شنتها مليشيا الحوثي ‏وصالح الانقلابية.