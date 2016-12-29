الرئيس اليمني يؤكّد أهمية استتباب الأمن والقضاء على التهريب

أكد الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، ضرورة استتباب الأمن والقضاء على التجاوزات والاختلالات، وقال خلال اجتماع ضم محافظي إقليم حضرموت ومديري الأمن والمرافق المالية والإيرادية بمحافظات الإقليم أمس، إن هناك ضرورة ملحة للقضاء على ظاهرة التهريب بأشكالها المختلفة وخاصةً السلاح والمخدرات والممنوعات التي تضر بالبلد واستقراره، وتستهدف أيضا دول الجوار.

وشدد هادي على أهمية التدريب والتأهيل للكوادر الأمنية الشابة من خلال افتتاح كلية الشرطة باقليم حضرموت، تستوعب شباب الإقليم من محافظات حضرموت وشبوة والمهرة وارخبيل سقطرى.

ووجه الرئيس اليمني بضرورة الحفاظ على الموارد وتنميتها ومنع الإعفاءات والاستثناءات الجمركية والضريبية تحت أي مبرر كان.

من جهته، أكد وزير الخدمة المدنية اليمني، عبد العزيز جباري، إن الانقلابيين قوضوا فرص السلام واختاروا الحرب وفرضوها.

وقال خلال حضوره فعالية لممثلي منظمات المجتمع المدني في مأرب، إن مؤسسات الدولة ستعود قريباً الى وضعها الطبيعي وفقاً للدستور والقانون وستنتهي المليشيا الانقلابية.

وأضاف، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن "قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية باتت على مقربة من أطراف العاصمة صنعاء، فيما انهارت المليشيا الانقلابية أخلاقياً قبل أن تنهار سياسياً وعسكرياً بفعل أعمالها التي لا تمت بصلة إلى القيم والأخلاق الانسانية".