الرئيس اليمني يحذر المجتمع الدولي من التراجع عن مرجعيات الحل السياسي

حذر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي من تراجع المجتمع الدولي عن المرجعيات الثلاث للحل السياسي في اليمن وهي المبادرة الخليجية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرارات مجلس الامن الدولي.

وقال في كلمة له خلال اجتماع ضم قيادة السلطة المحلية وأعضاء مجلسي النواب والشورى والشخصيات الاجتماعية والأكاديمية وممثلي الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني في حضرموت "إن التراجع عن المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن أو تجاوزها أو الانتقاص منها أو الالتفاف عليها لن يقود إلا الى حروب أهلية وطائفية ومناطقية مأساوية، وسيؤسس لدورات من العنف والحروب التي لا تنتهي، وسيكتوي بنارها كافة أبناء الشعب اليمني ولن يكون الإقليم والعالم في منأى عن تداعياتها".

وأضاف في رسالة الى المجتمع الدولي: "ومن هذا المنطلق فلن نسمح مطلقاً بتجاوز تلك المرجعيات أو الانتقاص منها وسيتم وزن كل المقترحات والأفكار بميزانها، فما تطابق وتوافق معها فنحن معه وما تخالف وتعارض معها فلن نقبله مطلقاً وأبداً ومهما كلف الامر".

وعبر هادي عن تطلعه الى أن تقوم الامم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بـ"إتمام دورهم والعمل بشكل جدي في تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي للعودة الى المسار السياسي لاستكمال محطاته بعد إنهاء الانقلاب وما ترتب عليه.

وأضاف: "نستغرب ويستغرب أبناء شعبنا ما يسوق له ويطرحه وزير خارجية الولايات المتحدة الاميركية من أفكار ومقترحات لتنفيذ وعوده للحوثيين، مما جعل تلك الميشيات تتطاول وتتهرب من الخضوع للحل والسلام، بل وتتمادى في تصعيدها وعدوانها واستهتارها بالشعب اليمني وزيادة معاناته".

وقال: "وفي ذات الوقت نؤكد مجدداً للعالم أجمع أننا نبحث بكل قوة عن السلام بل نحن أهله لأننا باختصار لسنا معتدين ولا انقلابين ولا إرهابيين، ولكننا لا نريد سلاما زائفاً، مغشوشاً، مهترئاً، بل نريد سلاماً عادلاً وناجزاً ينهي جذور المشكلة ويستأصلها من قاعها، سلاماً لا يحمل بذور تجديد الصراع وتوتير المنطقة وخنق الشعب اليمني".

وفي رسالته الموجهة الى التحالف العربي الأصيل بقيادة المملكة العربية السعودية، قال هادي" الى التحالف العربي النبيل شركاء الانتصار، شركاء الدم والعرض، شركاء عاصفة الحزم وإعادة الامل، الذين انتصروا لعروبتهم وأهلهم في اليمن وأنقذوا اليمن من حرب أهلية طويلة المدى، الى الذين امتزجت دمائهم بدماء شعبنا على تراب ارضنا الطاهرة، الى الذين نغصوا على إيران مشروعها في المنطقة، نقدم لكم نيابة عن الشعب اليمني كل الشكر والعرفان، ونحن اليوم على أعتاب الانتصار الكبير إن شاء الله نطلب تكثيف الدعم حتى نستكمل مشوارنا في الانتصار الكامل لكافة المحافظات ونصل الى بر الأمان، حتى نمضي بعد ذلك في ما تبقى من استحقاقات المرحلة الانتقالية وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني من خلال إقرار الدستور الجديد والاستفتاء عليه وتأسيس الدولة الاتحادية واجراء الانتخابات الرئاسية والاتحادية".