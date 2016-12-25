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الوطن يحتفي بذكرى تولي قائد الإنجاز والعطاء

يصادف اليوم «الأحد» الذكرى الثانية لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- مقاليد الحكم.. ويحتفي الوطن والمواطنون بهذه الذكرى بقلوب يملؤها الحب والأمن والاطمئنان والإنجاز والعطاء، في مجالات الحياة وصنوفها، فيَرون عجلة التطور وتحديث أجهزة ومؤسسات الدولة ...

الفيصل: الملك سلمان وضع للعرب مكانة وللسعودي عزة ومهابة

ولي العهد: خادم الحرمين عمل ويعمل جاهداً من أجل وحدة الصف العربي

ولي ولي العهد: المملكة تحولت إلى ملتقى عالمي ومركز اهتمام دولي

39 قتيلاً بينهم 16 أجنبياً في هجوم على ملهى ليلي بإسطنبول

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أخبار العدد
17723

الوطن يحتفي بذكرى تولي قائد الإنجاز والعطاء

يصادف اليوم «الأحد» الذكرى الثانية لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- مقاليد الحكم.. ويحتفي الوطن والمواطنون بهذه الذكرى بقلوب يملؤها الحب والأمن والاطمئنان والإنجاز والعطاء، في ...


صفحة رقم 1

سـلطان بن سـلمان يتحدث من القلب لـ«الرياض» في ذكرى البيعة: والدي إنسان مثقف.. وملك حازم
صفحة رقم 58

أمير القصيم: الملك سلمان رسم المستقبل في رؤية 2030
صفحة رقم 1

إصلاحات مالية لتقليل تأثر الاقتصاد بتقلبات النفط
صفحة رقم 1

المخلوع صالح يتنصل من «مرجعيات الحل»
صفحة رقم 1

هدوء يسود معظم المناطق السورية ورصد عدة خروقات من قبل النظام
صفحة رقم 1

البدء بإزالة حي «المسورة» بالقطيف بعد انتهاء التثمين
صفحة رقم 8

هل تدخل واشنطن «الحرب الإلكترونية» مع موسكو؟
صفحة رقم 22

متوسط تكلفة التأمين على السيارات يرتفع بنسبة 93% خلال ثلاث سنوات.. وإجمالي الأقساط 2.3 مليار ريال
صفحة رقم 55

والد سياميتي مصر لـ«الرياض»: شكراً لعطائكم وكرمكم.. أدام الله عزكم
صفحة رقم 52

«بركة دم» تختتم العام العراقي
صفحة رقم 18

كلمة

الرياض

الملك في قلب الوطن

وطننا ولله الحمد والمنة يعيش واحداً من أزهى عصوره، يعيش انطلاقة جبارة تعزز الحاضر وتبني المستقبل بكل تفاصيله، المواطن هو الهدف الأول الذي يدور عليه ... المزيد


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ولي العهد: خادم الحرمين حقق للوطن مكانة عالية
صفحة رقم 5

خطيب المسجد الأقصى يثني على دعم الملك لفلسطين


صفحة رقم 5

البدء بإزالة حي «المسورة» بالقطيف بعد انتهاء التثمين
صفحة رقم 8

وزير الشؤون الإسلامية يعتمد دورة مهارات التحكيم 11
صفحة رقم 8

مشاري بن سعود: عهد الملك سلمان حمل سجلاً حافلاً من البناء والتطور والتنمية الشاملة
صفحة رقم 12

فيصل بن خالد: الملك سلمان رجل المرحلة بلا منازع
صفحة رقم 12

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إشاعة بدء سريان الضريبة الانتقائية وتلاعب المحلات يعصفان بجيوب المدخنين
صفحة رقم 53

متوسط تكلفة التأمين على السيارات يرتفع بنسبة 93% خلال ثلاث سنوات.. وإجمالي الأقساط 2.3 مليار ريال
صفحة رقم 55

المنشآت الصغيرة محركات أساسية لنمو الاقتصاد..معاناة في صعوبة الإجراءات والحصول على التمويل
صفحة رقم 57

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صفحة رقم 57

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صفحة رقم 20

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نيابة عن ولي العهد.. أمير الرياض رعى السباق الكبير وتوج متعب بن عبدالله والمنديل بالكأسين
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متعب بن عبدالله: «ابن النفيس» نجح في مهمته و«متوالي» نزف أثناء السباق
صفحة رقم 47

المنديل: عبدالعزيز بن فهد فضّل الخيالة الوطنيين على الأجانب
صفحة رقم 47

إشراقة شمس تطوير الكرة السعودية.. عزت رئيساً
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قائد الكرة الخضراءالجديد: انتصاري دحض للشائعات
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