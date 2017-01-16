صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأنه في إطار ما تقوم به الجهات الأمنية من مهام في مكافحة الإرهاب والإطاحة بأوكاره وخلاياه وعناصره وإضعاف المقومات التي يعتمدون عليها في الإعداد لمخططاتهم الإجرامية للإخلال بأمن البلاد واستقرارها، فقد باشرت الجهات الأمنية بتوفيق ...
يرعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، يوم الأربعاء المقبل احتفال كلية الملك فيصل الجوية بمرور خمسين عاماً على تأسيسها واستعراض الخبرات والأطقم التي قدمتها الكلية طيلة ...
المحك الحقيقي لقدرات الشباب السعودي هو الميدان، والميدان هو الأكثر قدرة على إظهار قدراتهم في العمل اليدوي، والعمل اليدوي هو الأكثر استدامة ومساحة للتطوير والتطور ... المزيد