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القبض على مواطن متهم بمطالبات مالية تتجاوز 120 مليون

صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد عاطي القرشي أنه تم القبض على مواطن (28 عاما) متهم بقضايا مطالبات مالية تتجاوز 120 مليون ريال، مبيناً أنه تم التحفظ عليه لإحالته إلى الجهات المختصة. وكان المتهم جمع الـ120 مليوناً من ...

احتراق ثلاث سيارات إثر سقوط رافعة في دبي

ترامب: إيران تلعب بالنار وأنا لست أوباما

تقارب نسبي في نتيجة تصويت جريدة «الرياض»

مكة: تدشين أول مركز حي نموذجي على مستوى المملكة

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17757

ميناء الحديدة تحول لقاعدة عسكرية إرهابية

أكد اللواء أحمد عسيري مستشار وزير الدفاع والمتحدث الرسمي لقوات التحالف على أن ما يدعو للقلق أن الحادث الإرهابي للفرقاطة السعودية تم من ميناء الحديدة والذي يعتبر ميناء مهماً لوصول ...


صفحة رقم 1

«الشورى» يتجه لتفعيل الرقابة المجتمعية على المساجد وزيادة اعتمادات مكافآت الأئمة
صفحة رقم 3

منفذ اعتداء اللوفر «مصري» دخل فرنسا عن طريق دبي


صفحة رقم 8

ريما بنت بندر: توفير 250 وظيفة نسائية في قطاع الرياضة خلال عامين
صفحة رقم 3

طوفان العمالة الأجنبية في دول الخليج.. خلل في التركيبة السكانية يستلزم سرعة المعالجة
صفحة رقم 11

«سار» تجري أول تجربة لعربات نقل الكبريت المصهور بالقطارات
صفحة رقم 11

أميركا تفرض عقوبات جديدة على إيران
صفحة رقم 1

إبداع الراحلين هل يرحل معهم؟
صفحة رقم 15

مؤسسة اليمامة الصحفية تحتفي بالمبدعين في «بالتحدي .. تلون لوحة حياتك»
صفحة رقم 27

70 ألف زائر في اليوم الأول رغم برودة الجو
صفحة رقم 5

«التدريب التقني»: دورات التجميل وصيانة الجوال مجانية
صفحة رقم 4

كلمة

الرياض

اللعب بالنار

لا زالت اللهجة التصاعدية بين واشنطن وطهران مستمرة بل وازدادت حدة من خلال تغريدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي ارتفعت حدة تصريحاته الموجهة لإيران التي ... المزيد


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«الشورى» يتجه لتفعيل الرقابة المجتمعية على المساجد وزيادة اعتمادات مكافآت الأئمة
صفحة رقم 3

ريما بنت بندر: توفير 250 وظيفة نسائية في قطاع الرياضة خلال عامين
صفحة رقم 3

أمير الشمالية يزور «جناح رفحاء بالجنادرية» ويشيد بتميزه
صفحة رقم 4

وزير الثقافة المصري يطلع على قافلة معرض الملك عبدالله
صفحة رقم 4

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طوفان العمالة الأجنبية في دول الخليج.. خلل في التركيبة السكانية يستلزم سرعة المعالجة
صفحة رقم 11

الإصلاحات الاقتصادية وهيكلة القطاع تحتاج تعاون المستفيدين والعاملين
صفحة رقم 12

دورات في صيانة الجوال مجانية يومياً خلال مهرجان الجنادرية
صفحة رقم 12

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الأمم المتحدة: مئات القتلى في مذبحة بحق الروهينغا
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