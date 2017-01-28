افتتح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - مساء اليوم في مقر المهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية أجنحة مصلحة الجمارك العامة وجمهورية مصر العربية ضيف شرف المهرجان، ومؤسسة الملك عبدالله العالمية للأعمال الإنسانية المشاركة ...
يرعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- اليوم الأربعاء حفل افتتاح المهرجان الوطني الحادي والثلاثين للتراث والثقافة، الذي تنظمه وزارة الحرس الوطني سنوياً في الجنادرية، ويشهد -أيده ...
"في عام 2015 كان 70% من الدعم الحكومي يذهب إلى الاثرياء.. هذا الأمر غير مقبول، الدعم يجب أن يوجه إلى أصحاب الدخل المتوسط ودون المتوسط" ... المزيد