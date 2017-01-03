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أمير الرياض يزور البطل عواجي.. ويستقبل المشاركين في عملية حي الياسمين

نوه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ببسالة وبطولة رجال الأمن بشكل عام والمشاركين في القضاء على إرهابيي حي الياسمين بالرياض بشكل خاص، مؤكداً سموه أن رجال الأمن أثبتوا جدارتهم في مواجهة الإرهاب وتجنيب ...

مجلس الوزراء يشيد بإنجازات الجهات الأمنية على صفحات الوطن

السجن 6 سنوات لمواطن تواطأ مع إيران لتشويه الإسلام

استبعاد فهد المولد من معسكر المنتخب للإصابة

«الداخلية»: ضبط 623 ألف قرص إمفيتامين قبل تهريبها إلى جدة

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أخبار العدد
17731

خادم الحرمين يستعرض مع رئيس النيجر العلاقات الثنائية ويقلده قلادة الملك عبدالعزيز

عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في قصر اليمامة بالرياض امس، جلسة مباحثات رسمية مع فخامة الرئيس ايسوفو محمدو رئيس جمهورية النيجر. ...


صفحة رقم 2

الرئيس اللبناني يختار المملكة لتكون أولى محطات زياراته الخارجية
صفحة رقم 16

موثقة هلاك داعشيي «الياسمين» .. على الفراش الأبيض روح المواطنة تضع «مصعب الحربي» أمام «سلاح الصيعري»
صفحة رقم 5

ضريبة السلع الانتقائية.. تنويع لمصادر الدخل وتغيير في النزعة الاستهلاكية
صفحة رقم 21

أسير محرر يقود شاحنة ويدهس جنوداً إسرائيليين
صفحة رقم 1

انحسار المضاربات العقارية يرفع تداولات الأراضي السكنية بنسبة %59 خلال 2016
صفحة رقم 24

الانقلابيون يهددون مدرسي جامعة إب بـ«الإعدام»
صفحة رقم 15

مسلسل الدم يضرب مجدداً في بغداد
صفحة رقم 15

البحرين: القبض على متورطين في عملية سجن «جو»
صفحة رقم 18

جرائم «السلب تحت تهديد السلاح» تطل بوجهها جنوب الرياض
صفحة رقم 13

المؤتمرات العلمية.. ضعف في المخرجات و«شلليّة» في اختيار المشاركين!
صفحة رقم 14

كلمة

الرياض

كلنا جبران

جبران عواجي.. اسم لم يكن معروفاً على مساحة الوطن قبل يوم أمس الأول السبت.. كان جندياً من جنود الوطن الذين لا يتوانون أبداً عن حماية ... المزيد


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موثقة هلاك داعشيي «الياسمين» .. على الفراش الأبيض روح المواطنة تضع «مصعب الحربي» أمام «سلاح الصيعري»
صفحة رقم 5

جرائم «السلب تحت تهديد السلاح» تطل بوجهها جنوب الرياض
صفحة رقم 13

دراسات طريق الملك فيصل على طاولة أمير مكة
صفحة رقم 3

أمير عسير يستقبل القنصل الكويتي
صفحة رقم 3

سلطان بن سلمان يدعو إلى مساندة جمعية الأطفال المعوقين
صفحة رقم 3

أمير الباحة يتفقد محافظة الحجرة.. اليوم
صفحة رقم 3

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صورة اليوم

أمير الرياض فيصل بن بندر يطبع قُبلة على جبين البطل جبران عواجي تقديراً للجهد الذي بذله في عملية حي الياسمين شمال العاصمة (واس)

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