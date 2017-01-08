رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - الجلسة، التي عقدها، مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الاثنين، في قصر اليمامة، بمدينة الرياض. وفي بداية الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج مباحثاته مع ...
عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في قصر اليمامة بالرياض أمس، جلسة مباحثات رسمية مع جلالة الملك فيليب السادس ملك مملكة إسبانيا، وجرى خلال ...
مكونات التنمية الرئيسة في أي مكان من العالم لا تخرج عن ثلاثة مكونات، التعليم، الصحة والإسكان.. وهي ذاتها في المرحلة المقبلة التي سوف تعتمد على ... المزيد