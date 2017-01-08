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مجلس الوزراء يوافق على نظام مزاولة المهن الهندسية

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - الجلسة، التي عقدها، مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الاثنين، في قصر اليمامة، بمدينة الرياض. وفي بداية الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج مباحثاته مع ...

البحرين تحذر نوري المالكي من التدخل في شؤونها الداخلية

الصندوق العقاري يتحمل الرسوم بنسب متفاوتة تصل إلى 100%

السبهان: إيران تعين مجرم حرب سفيراً لها في العراق

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أخبار العدد
17738

خادم الحرمين يستعرض مع العاهل الإسباني العلاقات الثنائية وتطورات المنطقة

عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في قصر اليمامة بالرياض أمس، جلسة مباحثات رسمية مع جلالة الملك فيليب السادس ملك مملكة إسبانيا، وجرى خلال ...


صفحة رقم 1

المليشيات الشيعية والقصف الروسي يعرقلان جهود التحالف الدولي لهزيمة "داعش"
صفحة رقم 7

وزارة الإسكان تترجم أكبر دعم حكومي بطرح 280 ألف منتج سكني وتمويلي
صفحة رقم 17

المملكة تؤكد على ثوابتها تجاه القضية الفلسطينية
صفحة رقم 14

مؤتمـر باريـس يؤكد على إنهاء الاحتلال الاسرائيلي.. وعباس: مستعدون لاستئناف المفاوضات
صفحة رقم 1

خادم الحرمين يستقبل مفتي لبنان
صفحة رقم 4

رئيس الوزراء البحريني: السعودية هي الحليف الأصدق والأوثق للأمتين العربية والإسلامية
صفحة رقم 8

ملك إسبانيا يزور قصر المربع التاريخي ويستقبل وزيري «التجارة» و«المالية»
صفحة رقم 4

د. القصبي لـ«الرياض»: «الجينوم البشري السعودي» تعرّف على أمراض وراثية تصيب الأسر
صفحة رقم 9

441 مرابطاً يؤدون اختباراتهم بمدارس جازان
صفحة رقم 32

أنقذوا البنية التحتيّة من عبث مقاولي الباطن..!
صفحة رقم 12

كلمة

الرياض

برنامج التحول.. السكن أولاً

مكونات التنمية الرئيسة في أي مكان من العالم لا تخرج عن ثلاثة مكونات، التعليم، الصحة والإسكان.. وهي ذاتها في المرحلة المقبلة التي سوف تعتمد على ... المزيد


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خادم الحرمين يستقبل مفتي لبنان
صفحة رقم 4

خالد الفيصل: خادم الحرمين هيأ القاعدة السليمة لإطلاق منهج الاعتدال
صفحة رقم 4

مشعل بن عبدالله يلتقي عميد الكلية التقنية بعرعر
صفحة رقم 4

أمير جازان يدشن المركز الشامل لخدمة الجمهور ونظام المشايخ والعرائف
صفحة رقم 4

خادم الحرمين يستعرض مع العاهل الإسباني العلاقات الثنائية وتطورات المنطقة
صفحة رقم 5

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