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«الإسكان» تعتمد 4 شروط لتسجيل الوسطاء العقاريين في برنامج «إيجار»

اعتمدت وزارة الإسكان أربعة متطلبات لتسجيل المنشآت الوساطة العقارية في برنامج "إيجار" على البوابة الإلكترونية للوزارة. ويأتي في مقدمة الشروط أن يكون الوسيط العقاري سعودي الجنسية، وأن تحمل المنشأة سجلاً تجارياً ساري الصلاحية ومتضمناً لنشاطي "إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو ...

قرية إيطالية تنقل مواقع التواصل الشهيرة إلى الحياة الواقعية

خادم الحرمين: مكانة كل أمة تقاس بمقدار اعتزازها بقيمها وهويتها

عادل عزت يوافق على استقالة هاورد ويب مدير دائرة التحكيم

«الصحة» تغلق «كشكات» لتحليل الدم مجاورة لمدرسة القيادة بالرياض

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أخبار العدد
17758

المفتي لـ«ندوة الرياض»: إستراتيجية جديدة لهيئة كبار العلماء

أعلن سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ عن "إستراتيجية" جديدة لهيئة كبار العلماء ترتكز على ثلاثة ...


صفحة رقم 1

مستشار ترامب لـ«الرياض»: الاتفاق النووي مع إيران قد يلغى بالكامل
صفحة رقم 13

قطار الرياض - المجمعة - القصيم.. ينطلق نهاية الشهر
صفحة رقم 1

ارتفاع أسعار تأمين المركبات.. فاتورة الحوادث المليونية يكتوي بنارها الجميع
صفحة رقم 16

د. العيسى مستقبلاً العلماء والمفكرين ضيوف الجنادرية: شعارنا في رابطة العالم الإسلامي «الإسلام للجميع» وندفع «الإسلاموفوبيا» بالتي هي أحسن
صفحة رقم 9

ندوة السياسة الأميركية نحو الشرق الأوسط: إيران عدو مشترك
صفحة رقم 5

1.8 مليون مسجل في «حساب المواطن»
صفحة رقم 32

ثلاث سنوات من التعثر لنظام الحماية من الإشعاعات
صفحة رقم 3

صفحات من التاريخ على أرض الجنادرية
صفحة رقم 6

رحلات يومية للجنادرية
صفحة رقم 32

التحقيق في سندات تنفيذية بـسبعة مليارات و150 مليون ريال
صفحة رقم 8

كلمة

الرياض

التأمين بين المركبات والصحة

رغم أن المملكة من أكثر الدول في المنطقة التي تزدحم طرقاتها بالسيارات، ورغم أن سكانها هم الأكثر حاجة لخدمات طبية وصحية لاعتبارات مناخية وديموغرافية.. إلا ... المزيد


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«الجنادرية» تتحدى برد الرياض

محليات

التحقيق في سندات تنفيذية بـسبعة مليارات و150 مليون ريال
صفحة رقم 8

شرطة الرياض تطيح بسارقي سيارات الشرقية
صفحة رقم 8

إغلاق مطاعم مخالفة بالنماص
صفحة رقم 8

حروق واختناق آسيوي اشتعلت النيران بمنزله
صفحة رقم 8

ثلاث سنوات من التعثر لنظام الحماية من الإشعاعات
صفحة رقم 3

٤٢٦ جمعية ومركزاً لمساعدة كبار السن في حساب المواطن
صفحة رقم 3

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الرياض الاقتصادي

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انخفاض الفائدة بين البنوك إلى أدنى مستوى منذ تسعة أشهر
صفحة رقم 15

ارتفاع أسعار تأمين المركبات.. فاتورة الحوادث المليونية يكتوي بنارها الجميع
صفحة رقم 16

«الإسكان» توقع اتفاقية تعاون مع «إعمار» لإنشـاء عشــرة آلاف وحــدة فــي الريــاض
صفحة رقم 17

«التجارة» تطلق «النظام الإلكتروني» لتسهيل انعـقاد جمــعيات الشركات المــساهمة المقفلة
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بكين تتهم واشنطن بزعزعة الاستقرار في المنطقة
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قوات الاحتلال الإسرائيلية تعتدي على ثلاثة فلسطينيين
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الجيش الأميركي يتراجع عن بث تسجيل قديم لـ«القاعدة»
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الأمم المتحدة ترفع العقوبات عن حكمتيار
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دنيا الرياضة

هيكلة هيئة الرياضة
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«الفراعنة» و«الأسود غير المروضة» يوم عاصف في الغابون
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الحضري وفابريس.. منافسة الشباب والخبرة
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الهلال.. والتراجع غير المبرر
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المصريون: «أفريقيا» ستعيد لنا هيبتنا
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تحقيقات وتقارير

إسـتراتيجية جديدة لـ «هـيئة كبار العلماء».. تعزيز المكانة الدينية والمجتمعية برؤية وفكر حديث

الأسواق الشعبية الأسبوعية.. صامدة أمام طفرة التسوق والماركات

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الهجرة العكسية.. المدن الكبرى تختنق!

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