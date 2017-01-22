تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين، وتطورات الأوضاع في المنطقة والعالم، بالإضافة إلى بحث الشراكة الاستراتيجية للقرن الحادي ...
تنطلق بمشيئة الله تعالى الأربعاء المقبل فعاليات المهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية 31" برعاية خادم الحرمين الشريفيين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، وتنظيم وزارة الحرس الوطني، بحضور ...
«طفل لا يتجاوز العاشرة يموت كل عشر دقائق لأسباب يمكن الوقاية منها» في اليمن؛ هذه المعلومة أعلنها مسؤول العمليات الإنسانية في الأمم المتحدة، وهي معلومة ... المزيد