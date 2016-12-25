وطننا ولله الحمد والمنة يعيش واحداً من أزهى عصوره، يعيش انطلاقة جبارة تعزز الحاضر وتبني المستقبل بكل تفاصيله، المواطن هو الهدف الأول الذي يدور عليه ... المزيد