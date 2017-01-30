صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد عاطي القرشي أنه تم القبض على مواطن (28 عاما) متهم بقضايا مطالبات مالية تتجاوز 120 مليون ريال، مبيناً أنه تم التحفظ عليه لإحالته إلى الجهات المختصة. وكان المتهم جمع الـ120 مليوناً من ...