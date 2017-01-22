«طفل لا يتجاوز العاشرة يموت كل عشر دقائق لأسباب يمكن الوقاية منها» في اليمن؛ هذه المعلومة أعلنها مسؤول العمليات الإنسانية في الأمم المتحدة، وهي معلومة ... المزيد