اعتمدت وزارة الإسكان أربعة متطلبات لتسجيل المنشآت الوساطة العقارية في برنامج "إيجار" على البوابة الإلكترونية للوزارة. ويأتي في مقدمة الشروط أن يكون الوسيط العقاري سعودي الجنسية، وأن تحمل المنشأة سجلاً تجارياً ساري الصلاحية ومتضمناً لنشاطي "إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو ...
أعلن سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ عن "إستراتيجية" جديدة لهيئة كبار العلماء ترتكز على ثلاثة ...
رغم أن المملكة من أكثر الدول في المنطقة التي تزدحم طرقاتها بالسيارات، ورغم أن سكانها هم الأكثر حاجة لخدمات طبية وصحية لاعتبارات مناخية وديموغرافية.. إلا ... المزيد