صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد عاطي القرشي أنه تم القبض على مواطن (28 عاما) متهم بقضايا مطالبات مالية تتجاوز 120 مليون ريال، مبيناً أنه تم التحفظ عليه لإحالته إلى الجهات المختصة. وكان المتهم جمع الـ120 مليوناً من ...
أكد اللواء أحمد عسيري مستشار وزير الدفاع والمتحدث الرسمي لقوات التحالف على أن ما يدعو للقلق أن الحادث الإرهابي للفرقاطة السعودية تم من ميناء الحديدة والذي يعتبر ميناء مهماً لوصول ...
لا زالت اللهجة التصاعدية بين واشنطن وطهران مستمرة بل وازدادت حدة من خلال تغريدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي ارتفعت حدة تصريحاته الموجهة لإيران التي ... المزيد