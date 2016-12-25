يصادف اليوم «الأحد» الذكرى الثانية لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- مقاليد الحكم.. ويحتفي الوطن والمواطنون بهذه الذكرى بقلوب يملؤها الحب والأمن والاطمئنان والإنجاز والعطاء، في مجالات الحياة وصنوفها، فيَرون عجلة التطور وتحديث أجهزة ومؤسسات الدولة ...
يصادف اليوم «الأحد» الذكرى الثانية لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- مقاليد الحكم.. ويحتفي الوطن والمواطنون بهذه الذكرى بقلوب يملؤها الحب والأمن والاطمئنان والإنجاز والعطاء، في ...
وطننا ولله الحمد والمنة يعيش واحداً من أزهى عصوره، يعيش انطلاقة جبارة تعزز الحاضر وتبني المستقبل بكل تفاصيله، المواطن هو الهدف الأول الذي يدور عليه ... المزيد