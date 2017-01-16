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الداخلية: انتحار إرهابيين والقبض على اثنين خلال مداهمة وكرين إرهابيين في جدة

صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأنه في إطار ما تقوم به الجهات الأمنية من مهام في مكافحة الإرهاب والإطاحة بأوكاره وخلاياه وعناصره وإضعاف المقومات التي يعتمدون عليها في الإعداد لمخططاتهم الإجرامية للإخلال بأمن البلاد واستقرارها، فقد باشرت الجهات الأمنية بتوفيق ...

القضاء يسقط ولاية ست فتيات عضلهن أخواهن

شرطة تبوك: "المقطع المتداول" ليس جريمة قتل.. بل مشاجرة

جدة: إغلاق 16 محل تموينات تبيع الدخان على من أعمارهم دون سن الـ 18

مطار الملك خالد الثالث في خدمات المسافرين

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أخبار العدد
17744

خادم الحرمين يرعى احتفال كلية الملك فيصل الجوية بمرور 50 عاماً على تأسيسها ويخرج الدفعة 91 من طلابها.. الأربعاء

يرعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، يوم الأربعاء المقبل احتفال كلية الملك فيصل الجوية بمرور خمسين عاماً على تأسيسها واستعراض الخبرات والأطقم التي قدمتها الكلية طيلة ...


صفحة رقم 2

الداخلية: انتحار إرهابيين والقبض على اثنين خلال مداهمة وكرين بجدة
صفحة رقم 4

نجاح توطين سوق الاتصالات يمهد الطريق لسعودة أنشطة أخرى
صفحة رقم 20

د.العيسى: الخطاب الوسطي يعيش مخاض النظرية وتحدي المبادرة
صفحة رقم 9

أرباح الشركات المدرجة تتراجع إلى 94 مليار ريال بنهاية 2016
صفحة رقم 17

المملكة تدين تفجير سوق في باكستان
صفحة رقم 15

مشاهير «السوشل ميديا».. باحثون عن الشهرة على حساب القيم والأخلاق!
صفحة رقم 12

المملكة الثالثة عالمياً في السمنة
صفحة رقم 32

نصف الرجال قد يعانون من أعراض «اضطرابات البروستاتا»!
صفحة رقم 16

شباب «الاتصالات» أثبتوا بطلان عقدة عدم الاعتماد على السعوديين
صفحة رقم 20

القضاء يسقط ولاية ست فتيات معضولات
صفحة رقم 32

كلمة

الرياض

قدرات الشباب وقطاع التجزئة

المحك الحقيقي لقدرات الشباب السعودي هو الميدان، والميدان هو الأكثر قدرة على إظهار قدراتهم في العمل اليدوي، والعمل اليدوي هو الأكثر استدامة ومساحة للتطوير والتطور ... المزيد


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إحباط تهريب «هيروين» فـــــي أحـــشاء مســافـــــر
صفحة رقم 8

دهس شاب في محايل عسير
صفحة رقم 8

ضبط ستة مخالفين وامرأتين في أبو عريش
صفحة رقم 8

احتراق وحدة التكييف بمستشفى الحرث
صفحة رقم 8

شرطة القصيم توقع بخاطف الطفلة الآسيوية
صفحة رقم 8

أمير مكة يتسلّم جائزة سلطان بن سلمان للتراث العمراني
صفحة رقم 3

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المستهلك السعودي ينفق 20.5% من دخله على السكن.. و21.7% على الأغذية والمشروبات
صفحة رقم 17

أرباح الشركات المدرجة تتراجع إلى 94 مليار ريال بنهاية 2016
صفحة رقم 17

رفع معدل التعاملات الإلكترونية وتدقيق التدفقات النقدية «ثغرة» أمام غسيل الأموال
صفحة رقم 18

أسباب انخفاض سعر البترول تحت سعر القاع
صفحة رقم 18

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أربعة قتلى في تفجير ضد مخيم للسوريين على الحدود الأردنية
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«الأبيض» زعيم كؤوس الملوك سعود وخالد وفهد.. و«المظهور» على خطى الأبطال يكسر احتكاره بكأس فيصل
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