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ولي العهد يمنح إجازة للمستفيدين من مركز المناصحة‎ بالرياض وجدة

صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأنه تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ـ حفظه الله ـ ، فقد تم منح المستفيدين من فرعي مركز محمد بن ...

الحكم بـ"بصرف النظر" عن قضية المتهمين في رافعة الحرم المكي

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الحملة السعودية توزع المساعدات على 2986 لاجئًا سوريًا

"الإسكان" تطرح أربعة مشاريع للشراكة مع القطاع الخاص

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أخبار العدد
17748

خادم الحرمين يدعم قواتنا الجوية بطائرات F.15 – SA الأسرع في العالم

رعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - صباح أمس حفل كلية الملك فيصل الجوية بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيسها، وتخريج الدفعة (91) ...


صفحة رقم 1

فيصل بن بندر يزور محافظة الزلفي.. اليوم
صفحة رقم 45

مؤتمر (الخطاب الوسطي والأمن المجتمعي) يدعو إلى التصدّي لتيارات الغلو والتطرّف وبيان جنايتها على صحيح الإسلام
صفحة رقم 9

اللاعب السعودي والاحتراف الخارجي.. العلاقة مقطوعة
صفحة رقم 39

التجارة تعترف للشورى بعجزها عن كبح التستر التجاري والبضائع المقلدة
صفحة رقم 7

الرياضيون الذين لا يتبعون برنامجاً سليماً قد يصابون بأعطاب مايكروسكوبية يصعب علاجها!
صفحة رقم 30

450 محاولة انتحار سنوياً بالمملكة
صفحة رقم 11

الوعي أول مضادات الهجمات الإلكترونية
صفحة رقم 12

«الرياض» تزور اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري
صفحة رقم 20

تجدد المطالبات بمحققات في هيئة التحقيق ومشرفات على السجون والأحكام
صفحة رقم 7

ست موظفات يرشدن المسافرين في واجهة المملكة
صفحة رقم 13

كلمة

الرياض

سلام المستوطنات

ليس جديدا عدم انصياع (إسرائيل) للقرارات الدولية بشأن إنشاء المستوطنات والتمادي في غيها وصلفها دون رقيب أو حسيب ، فكل القرارات الدولية الرافضة لتلك المستوطنات ... المزيد


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حفل كلية الملك فيصل الجوية
حفل كلية الملك فيصل الجوية
«لا يفلح الظالمون»
عاصمة الضباب
تحويل خزان مياه إلى منزل ريفي
تنصيب ترامب
واشنطن تتزين لترامب

محليات

منصة للمتطوعين في خدمات الحجاج
صفحة رقم 5

القيادة تهنئ الرئيس الهندي وحاكم أستراليا
صفحة رقم 5

مقرن بن عبدالعزيز يرعى المؤتمر الدولي للمعلوماتية الصحية بصحة الحرس الوطني
صفحة رقم 5

سمو ولي ولي العهد يرأس اجتماع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية
صفحة رقم 5

تصحيح أوضاع أكثر من ١٩٠ ألف برماوي
صفحة رقم 5

خادم الحرمين يرعى حفل افتتاح «الجنادرية 31» وسباق الهجن السنوي الكبير.. الأربعاء
صفحة رقم 6

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الموصل مدينة يدفن فيها الأموات مرتين


صفحة رقم 18

دنيا الرياضة

اللاعب السعودي والاحتراف الخارجي.. العلاقة مقطوعة
صفحة رقم 39

الهلال أكثر المتضررين
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صورة اليوم

دشن خادم الحرمين اليوم في حفل كلية الملك فيصل الجوية الطائرة الجديدة (F.15 - SA) التي تنضم لأسطول القوات الجوية الملكية السعودية (عدسة/عليان العليان)

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