صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأنه تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ـ حفظه الله ـ ، فقد تم منح المستفيدين من فرعي مركز محمد بن ...