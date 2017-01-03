نوه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ببسالة وبطولة رجال الأمن بشكل عام والمشاركين في القضاء على إرهابيي حي الياسمين بالرياض بشكل خاص، مؤكداً سموه أن رجال الأمن أثبتوا جدارتهم في مواجهة الإرهاب وتجنيب ...
عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في قصر اليمامة بالرياض امس، جلسة مباحثات رسمية مع فخامة الرئيس ايسوفو محمدو رئيس جمهورية النيجر. ...
جبران عواجي.. اسم لم يكن معروفاً على مساحة الوطن قبل يوم أمس الأول السبت.. كان جندياً من جنود الوطن الذين لا يتوانون أبداً عن حماية ... المزيد