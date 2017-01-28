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خادم الحرمين يفتتح الأجنحة المشاركة في الجنادرية

افتتح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - مساء اليوم في مقر المهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية أجنحة مصلحة الجمارك العامة وجمهورية مصر العربية ضيف شرف المهرجان، ومؤسسة الملك عبدالله العالمية للأعمال الإنسانية المشاركة ...

خادم الحرمين يرعى انطلاق المهرجان الوطني للتراث والثقافة الـ 31

ملك البحرين: مهرجان الجنادرية حدث مهم يجسد التراث الإسلامي الأصيل

مجهولون يشعلون النار في كسارة مقاول ويطلقون عليها رصاصات بالقطيف

«حساب المواطن» إنشاء 1.054 مليون حساب.. و507 طلب غير مكتمل

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17754

خادم الحرمين يطلق اليوم مهرجان «الجنادرية 31».. ويشهد سباق الهجن السنوي الكبير

يرعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- اليوم الأربعاء حفل افتتاح المهرجان الوطني الحادي والثلاثين للتراث والثقافة، الذي تنظمه وزارة الحرس الوطني سنوياً في الجنادرية، ويشهد -أيده ...


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ولي ولي العهد وماتيوس يتفقان على مواجهة تدخلات إيران في المنطقة


صفحة رقم 1

بدء التسجيل الإلكتروني في برنامج «حساب المواطن».. و«البدل المالي» يعلن لاحقاً
صفحة رقم 15

الشورى يتوقف عن دراسة نظام يمنع الكسب غير المشروع.. وينتظر مكافحة الفساد
صفحة رقم 2

الحوثيون يواصلون إرهابهم باستهداف الفرقاطة.. والأمم المتحدة تدين الهجوم على "لجنة التنسيق والتهدئة"
صفحة رقم 11

خادم الحرمين يرعى حفل افتتاح «الجنادرية 31».. اليوم
صفحة رقم 3

التركي لـ«الرياض»: التحقيقات ستكشف القواسم المشتركة بين الإرهابيين الباكستانيين
صفحة رقم 8

انزعاج دولي من التجربة الصاروخية الإيرانية
صفحة رقم 1

شارع الشهداء يروي حكايا الفخر والفداء
صفحة رقم 7

البيوت المهجورة.. بؤرة للجريمة
صفحة رقم 10

الهجرة العكسية.. المدن الكبرى تختنق!
صفحة رقم 10

كلمة

الرياض

الدعم بين التوفير والترشيد

"في عام 2015 كان 70% من الدعم الحكومي يذهب إلى الاثرياء.. هذا الأمر غير مقبول، الدعم يجب أن يوجه إلى أصحاب الدخل المتوسط ودون المتوسط" ... المزيد


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الشورى يتوقف عن دراسة نظام يمنع الكسب غير المشروع.. وينتظر مكافحة الفساد
صفحة رقم 2

خادم الحرمين يرعى حفل افتتاح «الجنادرية 31».. اليوم
صفحة رقم 3

الجنادرية.. أكبر تجمعٍ لعربات الأطعمة
صفحة رقم 3

صفية بن زقر لـ«الرياض»: تكريمي في مهرجان الجنادرية تقدير لمسيرتي الفنية
صفحة رقم 4

الجنادرية تفتح أبوابها للرجال.. عصر الخميس
صفحة رقم 4

الجنادرية.. حركة سريعة وعمل متواصل بجهود أبناء الوطن
صفحة رقم 5

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صورة اليوم

خادم الحرمين وأمير دولة الكويت وملك مملكة البحرين أثناء رعاية #الملك_السلمان لافتتاح مهرجان التراث والثقافة «الجنادرية31» اليوم (واس)

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