صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأنه تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ـ حفظه الله ـ ، فقد تم منح المستفيدين من فرعي مركز محمد بن ...
رعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - صباح أمس حفل كلية الملك فيصل الجوية بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيسها، وتخريج الدفعة (91) ...
ليس جديدا عدم انصياع (إسرائيل) للقرارات الدولية بشأن إنشاء المستوطنات والتمادي في غيها وصلفها دون رقيب أو حسيب ، فكل القرارات الدولية الرافضة لتلك المستوطنات ... المزيد